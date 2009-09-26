Коноплев Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплев Александр Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1966

Дата смерти

26.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1966

Отец: не указан

Мать: Панова Нина Павловна

Развод
18.03.1997

Жена: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Ольга Александровна

Смерть
26.09.2009
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
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