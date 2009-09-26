Коноплев Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1966
Дата смерти26.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1966
Отец: не указан
Мать: Панова Нина Павловна
Развод
18.03.1997
Жена: не указана
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.2009
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область