Сушин Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1938
Отец: Сушин Георгий Тимофеевич
Мать: Сушина Анна
Рождение ребёнка
27.08.1963
Дочь: Сушина Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Борисова Анна Сергеевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
09.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно