Сушин Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушин Георгий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1938

Отец: Сушин Георгий Тимофеевич

Мать: Сушина Анна

Рождение ребёнка
27.08.1963

Дочь: Сушина Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Борисова Анна Сергеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
09.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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