Алексеев Владимир Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1862
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Алексеев Семён Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Алексеев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Сапожникова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
15.05.1836 ст.
Сын: Алексеев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1862