Алексеев Владимир Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Владимир Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Алексеев Семён Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Алексеев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Сапожникова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
15.05.1836 ст.

Сын: Алексеев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Елизавета Алексеевна

Смерть
1862
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