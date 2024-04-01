Малышев Матвей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1877
Отец: Малышев Яков Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1902
Дочь: Нина Матвеева
Мать ребёнка: Малышева Марфа Георгиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Малышева Марфа Георгиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малышева Марфа Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Марфа Георгиева
Смерть
Неизвестно