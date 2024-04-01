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Малышев Матвей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1877

Отец: Малышев Яков Иванов

Мать: Малышева Агафья Афанасьева

Рождение ребёнка
14.01.1902

Дочь: Нина Матвеева

Мать ребёнка: Малышева Марфа Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Малышева Марфа Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Малышева Марфа Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Марфа Георгиева

Смерть
Неизвестно
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