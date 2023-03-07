Расторопов Дмитрий
Место рождения
Дата рождения11.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1988
Образование
Между 2007 и 2012
Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра композиции, класс проф.Тищенко
Рождение ребёнка
05.01.2011
Рождение ребёнка
20.06.2016
Рождение ребёнка
29.05.2021
Chertsey, England
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно