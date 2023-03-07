Расторопов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторопов Дмитрий

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

11.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1988

Отец: Расторопов Эдуард Николаевич

Мать: Расторопова Виолетта Юрьевна

Рига, Rīga
Образование
Между 2007 и 2012
Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра композиции, класс проф.Тищенко
Рождение ребёнка
05.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Расторопова Екатерина Борисовна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
20.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Расторопова Екатерина Борисовна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
29.05.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Расторопова Екатерина Борисовна

Chertsey, England
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расторопова Екатерина Борисовна

Место жительства
Неизвестно
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