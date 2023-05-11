Расторопова (Пономарева) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторопова (Пономарева) Екатерина Борисовна

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

01.07.1990

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1990

Отец: Пономарев Борис Борисович

Мать: Пономарева Наталья Ивановна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
05.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Расторопов Дмитрий

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
20.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Расторопов Дмитрий

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
29.05.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Расторопов Дмитрий

Chertsey, England
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Расторопов Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
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