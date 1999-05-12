Седова Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1920
Дата смерти12.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.39
Отец ребёнка: Мизурев Петр Васильевич
Рождение
26.12.1920
Отец: Седов Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Мизуров Александр Петрович
Отец ребёнка: Мизурев Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1999
Асбест, Асбестовский, Свердловская область