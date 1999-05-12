Седова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Анна Андреевна

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Место рождения

Сыресево, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.12.1920

Дата смерти

12.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.39

Сын: Мизуров Николай Петрович

Отец ребёнка: Мизурев Петр Васильевич

Барыш, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
26.12.1920

Отец: Седов Андрей Тимофеевич

Мать: Шипунова Пелагея Ивановна

Сыресево, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Мизуров Александр Петрович

Отец ребёнка: Мизурев Петр Васильевич

Барыш, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мизурев Петр Васильевич

Смерть
12.05.1999
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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