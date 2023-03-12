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(Сапожникова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сапожников Александр Александрович

Мать: Сапожникова Нина Александровна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Фролова Нина Леонтьевна

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ольга Леонтьевна

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
02.09.1883

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1885

Сын: Бенуа Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Устинова Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
После 1896

Сын: Бенуа Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич

Смерть
1938
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