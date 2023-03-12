(Сапожникова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1938
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Фролова Нина Леонтьевна
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ольга Леонтьевна
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
02.09.1883
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1885
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Устинова Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
После 1896
Сын: Бенуа Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий Николаевич
Смерть
1938