Сапожникова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Сапожников Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Сапожников Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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