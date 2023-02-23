Князева первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1848

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Князев (однодворец) Асаф Фролович

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Князев (рекрут) Иван Фролович

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья Фроловна

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Фроловна

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Князев (однодворец) Андрей Фролович

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев (однодворец) Фрол Васильевич

Смерть
До 1848
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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