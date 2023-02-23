Князева первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Князев (однодворец) Асаф Фролович
Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Князев (рекрут) Иван Фролович
Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья Фроловна
Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Фроловна
Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Князев (однодворец) Андрей Фролович
Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1848