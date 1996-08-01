Устиновский Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1920
Дата смерти?.08.1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1920
Отец: Устиновский Николай -
Рождение ребёнка
15.03.1949
Дочь: Устиновская Наталия Сергеевна
Мать ребёнка: Бучнева Екатирина Степановна
Рождение ребёнка
08.09.1953
Сын: Устиновский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бучнева Екатирина Степановна
Смерть
?.08.1996