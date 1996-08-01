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Устиновский Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1920

Дата смерти

?.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1920

Отец: Устиновский Николай -

Мать: Ижогина Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
15.03.1949

Дочь: Устиновская Наталия Сергеевна

Мать ребёнка: Бучнева Екатирина Степановна

Рождение ребёнка
08.09.1953

Сын: Устиновский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бучнева Екатирина Степановна

Смерть
?.08.1996

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