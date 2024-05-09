Бучнева Екатирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1925
Дата смерти15.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1925
Отец: Бучнев Степан -
Рождение ребёнка
15.03.1949
Дочь: Устиновская Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Устиновский Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1953
Сын: Устиновский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Устиновский Сергей Николаевич
Смерть
15.05.1993