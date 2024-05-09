Бучнева Екатирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Екатирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1925

Дата смерти

15.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1925

Отец: Бучнев Степан -

Мать: Бучьевна Акулина Грегорьевна

Рождение ребёнка
15.03.1949

Дочь: Устиновская Наталия Сергеевна

Отец ребёнка: Устиновский Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.1953

Сын: Устиновский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Устиновский Сергей Николаевич

Смерть
15.05.1993

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