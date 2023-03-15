Зананян (Зурабян) Зинаида Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зананян (Зурабян) Зинаида Гавриловна

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Место рождения

Артвин, Турция

Дата рождения

1893

Дата смерти

15.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Зурабян Гаврил

Мать: не указана

Артвин, Турция
Рождение ребёнка
26.12.1915

Сын: Зананян Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Зананян Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зананян Ованес Сетракович

Отец ребёнка: Зананян Сергей Степанович

Смерть
15.07.1966
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
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