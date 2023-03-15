Зананян (Зурабян) Зинаида Гавриловна
Место рожденияАртвин, Турция
Дата рождения1893
Дата смерти15.07.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Зурабян Гаврил
Мать: не указана
Артвин, Турция
Рождение ребёнка
26.12.1915
Отец ребёнка: Зананян Сергей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зананян Ованес Сетракович
Отец ребёнка: Зананян Сергей Степанович
Смерть
15.07.1966
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край