(Басалаева) Ксения Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1917 по 1919
Дочь: Строкова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Шубин Михаил
Рождение ребёнка
19.12.1921
Отец ребёнка: Шубин Михаил
Рождение ребёнка
С 1922 по 1924
Сын: Шубин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Шубин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шубин Михаил
Смерть
Неизвестно
Умерла зимой ~1965-67 гг.