(Басалаева) Ксения Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Басалаева) Ксения Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1917 по 1919

Дочь: Строкова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Шубин Михаил

Рождение ребёнка
19.12.1921

Сын: Шубин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шубин Михаил

Рождение ребёнка
С 1922 по 1924

Сын: Шубин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Шубин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Михаил

Смерть
Неизвестно
Умерла зимой ~1965-67 гг.
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