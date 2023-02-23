Строкова (Шубина) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1917 по 1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1917 по 1919
Отец: Шубин Михаил
Мать: Ксения Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дементьева Зина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Строков Михаил
Смерть
Неизвестно