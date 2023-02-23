Строкова (Шубина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строкова (Шубина) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1917 по 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1917 по 1919

Отец: Шубин Михаил

Мать: Ксения Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дементьева Зина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Строков Михаил

Смерть
Неизвестно
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