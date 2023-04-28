Юрин Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1887
Отец: Юрин Василий Павлович
Мать: Юрина Марина Стефановна
Рождение ребёнка
03.06.1916
Дочь: Московская Ольга Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1920
Сын: Юрин Федор Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1920
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1920
Сын: Юрин Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Полина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Тамара Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Пугачева Мария Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно