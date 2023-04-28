Юрин Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрин Константин Васильевич

Юрин Константин Васильевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1887

Отец: Юрин Василий Павлович

Мать: Юрина Марина Стефановна

Рождение ребёнка
03.06.1916

Дочь: Московская Ольга Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Юрин Федор Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Юрин Иван Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Юрин Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Полина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Тамара Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Пугачева Мария Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close