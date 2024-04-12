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Качалкин Андрей Лаврентьевич

Место рождения

Васильево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Между 1891 и 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1891 и 1894

Отец: Качалкин Лаврентий Павлович

Мать: не указана

Васильево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1923

Дочь: Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Качалкина Евдокия Алексеевна

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
В Мячковской больнице
Рождение ребёнка
1925

Сын: Качалкин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Качалкина Евдокия Алексеевна

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1926

Сын: Качалкин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Качалкина Евдокия Алексеевна

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалкина Евдокия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кондитер
Смерть
Неизвестно
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