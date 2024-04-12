Качалкин Андрей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1891 и 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1891 и 1894
Отец: Качалкин Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
15.02.1923
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Качалкина Евдокия Алексеевна
В Мячковской больнице
Рождение ребёнка
1925
Сын: Качалкин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Качалкина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.06.1926
Сын: Качалкин Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Качалкина Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кондитер
Смерть
Неизвестно