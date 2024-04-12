Качалкина (Меньщикова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалкина (Меньщикова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1923

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Качалкин Андрей Лаврентьевич

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
В Мячковской больнице
Рождение ребёнка
1925

Сын: Качалкин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Качалкин Андрей Лаврентьевич

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1926

Сын: Качалкин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Качалкин Андрей Лаврентьевич

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качалкин Андрей Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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