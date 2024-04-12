Качалкина (Меньщикова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
15.02.1923
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Качалкин Андрей Лаврентьевич
В Мячковской больнице
Рождение ребёнка
1925
Сын: Качалкин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Качалкин Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.06.1926
Сын: Качалкин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Качалкин Андрей Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно