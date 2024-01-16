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Колосова Афанасья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

09.12.1866

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Елизарович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Елизарович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрёна (Матрона) Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Елизарович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Степан Елизарович

д. Зауткино
Смерть
09.12.1866
д. Зауткино
Причина смерти: от чахотки
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