Колосова Афанасья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти09.12.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Елизарович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Елизарович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрёна (Матрона) Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Елизарович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
09.12.1866
д. Зауткино
Причина смерти: от чахотки