Иванец Даниил Савельевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1921
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1921
Рождение ребёнка
25.10.1954
Сын: Иванец Александр Даниилович
Мать ребёнка: Иванец Зоя Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванец Зоя Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванец Зоя Николаевна
Смерть
1982