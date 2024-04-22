Иванец Даниил Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванец Даниил Савельевич

Место рождения

Зметнев, Чернігівська область

Дата рождения

23.09.1921

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Зметнев, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1954

Сын: Иванец Александр Даниилович

Мать ребёнка: Иванец Зоя Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванец Сергей Даниилович

Мать ребёнка: Иванец Зоя Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванец Зоя Николаевна

Зметнев, Чернігівська область
Смерть
1982
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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