Шаргаева (Ильина) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаргаева (Ильина) Юлия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1982

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

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Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1982

Отец: Ильин Михаил Тимофеевич

Мать: Ильина Татьяна Васильевна

Бракосочетание
06.11.2001

Муж: скрыто настройками приватности

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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Рождение ребёнка
20.09.2002

Сын: Шаргаев Арсений Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
2008

Муж: скрыто настройками приватности

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