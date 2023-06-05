Шаргаева (Ильина) Юлия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1982
Отец: Ильин Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
06.11.2001
Муж: скрыто настройками приватности
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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Рождение ребёнка
20.09.2002
Сын: Шаргаев Арсений Васильевич
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Развод
2008
Муж: скрыто настройками приватности