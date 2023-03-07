Денисовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения07.06.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1862
Отец: Денисовъ Михаилъ
Бракосочетание
02.07.1892
Жена: Денисова Анастасія
Рождение ребёнка
28.03.1893
Сын: Денисовъ Їосифъ
Мать ребёнка: Денисова Анастасія
Рождение ребёнка
27.06.1894
Сын: Денисовъ Андрей
Мать ребёнка: Денисова Анастасія
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
24.01.1901
Дочь: Денисова Марія
Мать ребёнка: Денисова Анастасія