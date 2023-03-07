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Денисовъ Иванъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.06.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1862

Отец: Денисовъ Михаилъ

Мать: Денисова Евлампія Олимпиада

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.07.1892

Жена: Денисова Анастасія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.03.1893

Сын: Денисовъ Їосифъ

Мать ребёнка: Денисова Анастасія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.06.1894

Сын: Денисовъ Андрей

Мать ребёнка: Денисова Анастасія

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
24.01.1901

Дочь: Денисова Марія

Мать ребёнка: Денисова Анастасія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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