Еременко Семен Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕременко Семен Сергеевич

Еременко Семен Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1907

Дата смерти

27.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Еременко Исаак

Мать ребёнка: Буз Александра Афанасьевна

Рождение
16.04.1907

Отец: Еременко Сергей Исакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1940

Сын: Еременко Юрий Семенович

Мать ребёнка: Буз Александра Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буз Александра Афанасьевна

Смерть
27.10.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close