Еременко Семен Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1907
Дата смерти27.10.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Еременко Исаак
Мать ребёнка: Буз Александра Афанасьевна
Рождение
16.04.1907
Отец: Еременко Сергей Исакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1940
Мать ребёнка: Буз Александра Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1979