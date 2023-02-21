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Буз Александра Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1905

Дата смерти

03.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Еременко Исаак

Отец ребёнка: Еременко Семен Сергеевич

Рождение
14.04.1905

Отец: Буз Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1940

Сын: Еременко Юрий Семенович

Отец ребёнка: Еременко Семен Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еременко Семен Сергеевич

Смерть
03.09.1979
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