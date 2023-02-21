Буз Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1905
Дата смерти03.09.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Еременко Исаак
Отец ребёнка: Еременко Семен Сергеевич
Рождение
14.04.1905
Отец: Буз Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1940
Отец ребёнка: Еременко Семен Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1979