Харитина Архипова
Место рожденияд.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1855
Дата смерти18.12.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1877
Муж: Ипатий Власов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1879
Дочь: Федора Ипатиева
Отец ребёнка: Ипатий Власов
Рождение ребёнка
14.06.1880
Сын: Леонтий Ипатов
Отец ребёнка: Ипатий Власов
Смерть
18.12.1880
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище