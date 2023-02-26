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Харитина Архипова

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Место рождения

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1855

Дата смерти

18.12.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Ипатий Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1879

Дочь: Федора Ипатиева

Отец ребёнка: Ипатий Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1880

Сын: Леонтий Ипатов

Отец ребёнка: Ипатий Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
18.12.1880
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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