Цопа Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1932
Дата смерти08.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1932
Отец: Цопа Кирилл Силович
Мать: (Палий) Ганна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1956
Рождение ребёнка
22.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цопа (Бочарова) Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
03.05.1965
Сын: Цопа Сергей Иванович
Мать ребёнка: Цопа (Палеха) Ольга Ивановна
Смерть
08.04.1987