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Цопа Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1932

Дата смерти

08.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1931 г.р.
1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1932

Отец: Цопа Кирилл Силович

Мать: (Палий) Ганна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цопа (Палеха) Ольга Ивановна

Бракосочетание
09.11.1956

Жена: Цопа (Бочарова) Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
22.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цопа (Бочарова) Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
03.05.1965

Сын: Цопа Сергей Иванович

Мать ребёнка: Цопа (Палеха) Ольга Ивановна

Смерть
08.04.1987

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