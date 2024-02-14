Цопа (Бочарова) Александра Иосифовна
Место рожденияКаменево, Орловская область
Дата рождения04.10.1931
Дата смерти29.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1931
Бракосочетание
09.11.1956
Муж: Цопа Иван Кириллович
Рождение ребёнка
22.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цопа Иван Кириллович
Смерть
29.09.1987
Похороны
Неизвестно