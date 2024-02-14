Цопа (Бочарова) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦопа (Бочарова) Александра Иосифовна

Цопа (Бочарова) Александра Иосифовна

Место рождения

Каменево, Орловская область

Дата рождения

04.10.1931

Дата смерти

29.09.1987

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1931

Отец: Бочаров Иосиф Спиридонович

Мать: Бочарова (Бочарова) Анна Афанасьевна

Бракосочетание
09.11.1956

Муж: Цопа Иван Кириллович

Рождение ребёнка
22.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цопа Иван Кириллович

Смерть
29.09.1987
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.