Мардасов Дмитрий Около 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мардасов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

17.02.1961

Пол

Мужской

Отец

До 1893 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Мардасов Гавриил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мардасова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Герасимова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
28.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Горькова) Анастасия

Развод
Между 02.02.1945 и 1946

Жена: (Герасимова) Мария Андреевна

Развод
08.07.1960

Жена: Мардасова Александра Ивановна

Смерть
17.02.1961

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