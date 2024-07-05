Мардасов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смерти17.02.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Мардасов Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Горькова) Анастасия
Развод
Между 02.02.1945 и 1946
Развод
08.07.1960
Смерть
17.02.1961