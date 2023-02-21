Орлова (Чирданова) Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Чирданова) Катерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Орлов Василей Тихонович

Отец ребёнка: Орлов Тихон Деич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Орлов Дмитрей Тихонович

Отец ребёнка: Орлов Тихон Деич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Орлов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Орлов Тихон Деич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Тихон Деич

Смерть
Неизвестно
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