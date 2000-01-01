Орлов Тихон Деич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Тихон Деич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Орлов Дей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Орлов Василей Тихонович

Мать ребёнка: Орлова Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Орлов Дмитрей Тихонович

Мать ребёнка: Орлова Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Орлов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Орлова Катерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Катерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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