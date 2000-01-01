Орлов Тихон Деич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Орлов Дей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Орлова Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Орлова Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Орлов Иван Тихонович
Мать ребёнка: Орлова Катерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Катерина Ивановна
Смерть
Неизвестно