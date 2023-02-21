Кузнецов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Суровов Константин Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена
Городня, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1927
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена
Городня, Конаковский район
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Городня, Россия