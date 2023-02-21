Кузнецов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Суровов Константин Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Городня, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1927

Сын: Суровов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Городня, Конаковский район
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Городня, Россия
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