Суровов Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1943
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Кузнецов Иван Семенович
Мать: Кузнецова Аграфена
Городня, Россия
Военная служба
17.02.1942
Завидово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp<удалено> | Завидовский РВК, Калининская обл., Завидовский р-н
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943