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Суровов Константин Иванович

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Место рождения

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Кузнецов Иван Семенович

Мать: Кузнецова Аграфена

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Городня, Россия
Военная служба
17.02.1942
Завидово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp<удалено> | Завидовский РВК, Калининская обл., Завидовский р-н
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943
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