Степанюк Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения26.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.2010
Сын: Степанюк Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Царегородцева Любовь Георгиевна
Рождение ребёнка
25.07.2011
Мать ребёнка: Царегородцева Любовь Георгиевна
Бракосочетание
25.07.2015
Рождение ребёнка
28.12.2015
Дочь: Степанюк Амалия Алексеевна
Мать ребёнка: Царегородцева Любовь Георгиевна