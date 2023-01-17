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Степанюк Алексей Александрович

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Место рождения

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

26.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЦЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.04.2010

Сын: Степанюк Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Царегородцева Любовь Георгиевна

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.07.2011

Сын: Степанюк Алан Алексеевич

Мать ребёнка: Царегородцева Любовь Георгиевна

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
25.07.2015

Жена: Царегородцева Любовь Георгиевна

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.12.2015

Дочь: Степанюк Амалия Алексеевна

Мать ребёнка: Царегородцева Любовь Георгиевна

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
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