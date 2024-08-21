Першина Домника Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
По исповедной ведомости 1835 года указан возраст 35 лет https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-2XMT?i=274&cat=1788868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Першин Иван Григорьевич
По исповедной ведомости 1835г указан возраст 15 лет
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Першина Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Першин Иван Григорьевич
По исповедной ведомости 1835г указан возраст 13 лет
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Першин Иван Григорьевич
Не знаю откуда 1828 По исповедной ведомости 1835г указан возраст 7 лет По исповедной ведомости 1848г указан возраст 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Першин Иван Григорьевич
Не знаю откуда 1831 По исповедной ведомости 1835г указан возраст 5 лет По исповедной ведомости 1848г указан возраст 17 лет
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Першин Иван Григорьевич
По исповедной ведомости 1848 года указан возраст 12 лет
Смерть
Неизвестно