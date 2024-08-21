Першина Домника Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина Домника Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

По исповедной ведомости 1835 года указан возраст 35 лет https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-2XMT?i=274&cat=1788868
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Першин Иван Григорьевич

По исповедной ведомости 1835г указан возраст 15 лет
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Першина Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Першин Иван Григорьевич

По исповедной ведомости 1835г указан возраст 13 лет
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Першин Агафон Иванович

Отец ребёнка: Першин Иван Григорьевич

Не знаю откуда 1828 По исповедной ведомости 1835г указан возраст 7 лет По исповедной ведомости 1848г указан возраст 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Першин Панфил Иванович

Отец ребёнка: Першин Иван Григорьевич

Не знаю откуда 1831 По исповедной ведомости 1835г указан возраст 5 лет По исповедной ведомости 1848г указан возраст 17 лет
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Першин Иван Григорьевич

По исповедной ведомости 1848 года указан возраст 12 лет
Смерть
Неизвестно

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