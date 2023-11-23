Ерасова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрасова Ирина

Ерасова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерасов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерасов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерасов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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