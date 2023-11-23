Ерасов Дмитрий Иванович
Место рождениядер. Вязовня, Спас-Деменский район, Калужская обл.
Дата рождения06.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1922
Отец: Ерасов Иван Андреевич
Мать: Ерасова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерасова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерасова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерасова Ирина
Военная служба
С 22.12.1940
красноармеец|майор тех. сл.|старшина
Смерть
Неизвестно