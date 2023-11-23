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Ерасов Дмитрий Иванович

Место рождения

дер. Вязовня, Спас-Деменский район, Калужская обл.

Дата рождения

06.11.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1922

Отец: Ерасов Иван Андреевич

Мать: Ерасова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерасова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерасова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерасова Ирина

Военная служба
С 22.12.1940
красноармеец|майор тех. сл.|старшина
Смерть
Неизвестно

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