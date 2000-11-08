Ганжа Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанжа Александр Иванович

Ганжа Александр Иванович

Место рождения

село Сталино, Чаяновский район, Южно-Казахстанская область, республика Казахстан

Дата рождения

01.01.1940

Дата смерти

08.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганжа (Кривошеина) Нина Николаевна

Валиханово, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганжа (Кривошеина) Нина Николаевна

Дмитриевка, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Дмитриевка, Бурабайский район, Акмолинская область
Бракосочетание
09.07.1976

Жена: Ганжа (Кривошеина) Нина Николаевна

Урумкай, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
08.11.2000
Дмитриевка, Бурабайский район, Акмолинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.