Ганжа Александр Иванович
Место рождениясело Сталино, Чаяновский район, Южно-Казахстанская область, республика Казахстан
Дата рождения01.01.1940
Дата смерти08.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганжа (Кривошеина) Нина Николаевна
Валиханово, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганжа (Кривошеина) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
02.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
09.07.1976
Урумкай, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
08.11.2000