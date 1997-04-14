Ганжа (Кривошеина) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1932
Дата смерти14.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1932
Рождение ребёнка
04.12.1961
Дочь: Черемисина Алла Георгиевна
Отец ребёнка: Прозоров Георгий Дмитриевич
Аксу, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
24.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганжа Александр Иванович
Валиханово, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганжа Александр Иванович
Бракосочетание
09.07.1976
Урумкай, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
14.04.1997