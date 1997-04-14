Ганжа (Кривошеина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанжа (Кривошеина) Нина Николаевна

Ганжа (Кривошеина) Нина Николаевна

Место рождения

Новосондрово, Колпашевский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

18.09.1932

Дата смерти

14.04.1997

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1932

Отец: Кривошеин Николай Федорович

Мать: Кривошеина Мария Иофовна

Новосондрово, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.12.1961

Дочь: Черемисина Алла Георгиевна

Отец ребёнка: Прозоров Георгий Дмитриевич

Аксу, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
24.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганжа Александр Иванович

Валиханово, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганжа Александр Иванович

Дмитриевка, Бурабайский район, Акмолинская область
Бракосочетание
09.07.1976

Муж: Ганжа Александр Иванович

Урумкай, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
14.04.1997
Дмитриевка, Бурабайский район, Акмолинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close