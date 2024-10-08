Бреховских Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1925
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
7 классов Филипповской НСШ
Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: Новосибирский тех.участок Гражданская специальность: автослесарь 4 разряда. Военно-учетная специальность: авиационный механик самолетов с поршневыми двигателями.
Призыв на военную службу
04.04.1943
Призван Ордынским РВК Новосибирской области 01.05.1943 г принял присягу
Военная служба
С 04.04.1943 по 24.08.1943
Наименование учреждения: 52 школа младших авиаспециалистов. Воинское звание: курсант
Получение воинского звания/чина
10.08.1943
Младший сержант-старшина 2 статьи
Военная служба
С 24.08.1943 по 13.12.1949
Наименование части: в/ч 21247 должность: механик авиационный
Участие в бою
С 24.08.1943 по 09.05.1945
Участие в Великой Отечественной войне в составе в/ч 21247 механиком авиационным
Военная награда
07.11.1943
Нагрудный знак "Гвардия"
Военная награда
02.06.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Получение воинского звания/чина
01.05.1945
Сержант-старшина 1 статьи
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За Победу над Германией"
Военная награда
15.05.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Получение воинского звания/чина
18.08.1947
Старший сержант-главный старшина
Награда
23.02.1948
Медаль "ХХХ Лет Советской армии и флота"
Получение воинского звания/чина
17.07.1949
Гвардии старший сержант
Военная служба
С 13.12.1949 по 09.09.1950
Наименование части: в/ч 21247 Должность: старший механик авиационный самолетов с поршневыми двигателями.
Рождение ребёнка
20.06.1954
Сын: Бреховских Александр Петрович
Мать ребёнка: Бреховских (Хлыстунова) Полина Федоровна
Рождение ребёнка
20.06.1954
Дочь: Бреховских Наталья Петровна
Мать ребёнка: Бреховских (Хлыстунова) Полина Федоровна
Рождение ребёнка
01.08.1956
Сын: Бреховских Александр Петрович
Мать ребёнка: Бреховских (Хлыстунова) Полина Федоровна
Смерть
1983