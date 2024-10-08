Бреховских (Хлыстунова) Полина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреховских (Хлыстунова) Полина Федоровна

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Место рождения

Омская область, Ялуторовский район

Дата рождения

13.12.1926

Дата смерти

16.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1926

Отец: Хлыстунов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бреховских Петр Николаевич

Бракосочетание
22.09.1953

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.06.1954

Сын: Бреховских Александр Петрович

Отец ребёнка: Бреховских Петр Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.06.1954

Дочь: Бреховских Наталья Петровна

Отец ребёнка: Бреховских Петр Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1956

Сын: Бреховских Александр Петрович

Отец ребёнка: Бреховских Петр Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
16.01.1982
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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