Бреховских (Хлыстунова) Полина Федоровна
Место рожденияОмская область, Ялуторовский район
Дата рождения13.12.1926
Дата смерти16.01.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1926
Отец: Хлыстунов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
22.09.1953
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.06.1954
Сын: Бреховских Александр Петрович
Отец ребёнка: Бреховских Петр Николаевич
Рождение ребёнка
20.06.1954
Дочь: Бреховских Наталья Петровна
Отец ребёнка: Бреховских Петр Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1956
Сын: Бреховских Александр Петрович
Отец ребёнка: Бреховских Петр Николаевич
Смерть
16.01.1982