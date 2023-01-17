Кузнецов Спиридон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Спиридон Иванович

Кузнецов Спиридон Иванович

avatar

Место рождения

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кузнецов Иван Иванович

Мать: Акулина

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.02.1915

Дочь: Кузьмина Евфросиния Спиридоновна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.03.1922

Сын: Кузнецов Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.05.1930

Сын: Кузнецов Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанцева Татьяна Спиридоновна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипулина Зинаида Спиридоновна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Анастасия Спиридоновна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Александра Павловна

Смерть
1976
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close