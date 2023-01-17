Кузнецов Спиридон Иванович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Кузнецов Иван Иванович
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
09.02.1915
Дочь: Кузьмина Евфросиния Спиридоновна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна
Рождение ребёнка
03.03.1922
Сын: Кузнецов Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна
Рождение ребёнка
26.05.1930
Сын: Кузнецов Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанцева Татьяна Спиридоновна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипулина Зинаида Спиридоновна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Анастасия Спиридоновна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976