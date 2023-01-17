Кузнецова (Сотникова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Сотникова) Александра Павловна

Кузнецова (Сотникова) Александра Павловна

avatar

Место рождения

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Сотников Павел Васильевич

Мать: Сотникова Анисья

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.02.1915

Дочь: Кузьмина Евфросиния Спиридоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.03.1922

Сын: Кузнецов Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.05.1930

Сын: Кузнецов Николай Спиридонович

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанцева Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипулина Зинаида Спиридоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Анастасия Спиридоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Спиридон Иванович

Смерть
1973
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close