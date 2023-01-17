Кузнецова (Сотникова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Сотников Павел Васильевич
Мать: Сотникова Анисья
Рождение ребёнка
09.02.1915
Дочь: Кузьмина Евфросиния Спиридоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1922
Сын: Кузнецов Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1930
Сын: Кузнецов Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанцева Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипулина Зинаида Спиридоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Анастасия Спиридоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973