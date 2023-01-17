Кузнецов Николай Спиридонович
Место рождения
Дата рождения26.05.1930
Дата смерти29.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1930
Рождение ребёнка
08.08.1955
Дочь: Назарова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
02.09.1957
Сын: Кузнецов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.1959
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
04.09.1966
Сын: Кузнецов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1981