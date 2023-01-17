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Кузнецов Николай Спиридонович

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Место рождения

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.05.1930

Дата смерти

29.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1930

Отец: Кузнецов Спиридон Иванович

Мать: Кузнецова Александра Павловна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.08.1955

Дочь: Назарова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Васильевна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.09.1957

Сын: Кузнецов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Васильевна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.04.1959

Сын: Кузнецов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Васильевна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.09.1966

Сын: Кузнецов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Васильевна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Аграфена Васильевна

Смерть
29.12.1981
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
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