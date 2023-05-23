Enander Gyllenadler (Jonasdotter Gothus) Margareta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Enander Gyllenadler (Jonasdotter Gothus) Margareta

Место рождения

Linköping

Дата рождения

04.04.1621

Дата смерти

06.06.1651

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1607 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1621

Отец: не указан

Мать: не указана

Linköping
Рождение ребёнка
01.10.1639

Дочь: Jöransson Swebelius Elisabeth

Отец ребёнка: Enander Samuel Nicolai

Linköping, Östergötland, Sweden
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Enander Samuel Nicolai

Работа или профессия
Неизвестно
Hustru
Смерть
06.06.1651
Kalmar
Похороны
08.02.1652
Linköping
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