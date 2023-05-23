Enander Gyllenadler (Jonasdotter Gothus) Margareta
Место рожденияLinköping
Дата рождения04.04.1621
Дата смерти06.06.1651
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1639
Дочь: Jöransson Swebelius Elisabeth
Отец ребёнка: Enander Samuel Nicolai
Linköping, Östergötland, Sweden
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Hustru
Смерть
06.06.1651
Kalmar
Похороны
08.02.1652
Linköping