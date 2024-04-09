Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Каптырев Григорей Герасимов
Отец ребёнка: Каптырев Герасим Алексеев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Каптырев Ерофей Герасивов
Отец ребёнка: Каптырев Герасим Алексеев
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Каптырев Герасим Алексеев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Каптырева) Наталия Герасимова
Отец ребёнка: Каптырев Герасим Алексеев
Смерть
Неизвестно