Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Иванова

Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптырев Герасим Алексеев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Каптырев Григорей Герасимов

Отец ребёнка: Каптырев Герасим Алексеев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Каптырев Ерофей Герасивов

Отец ребёнка: Каптырев Герасим Алексеев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Каптырев Влас Герасимов

Отец ребёнка: Каптырев Герасим Алексеев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Каптырева) Наталия Герасимова

Отец ребёнка: Каптырев Герасим Алексеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.