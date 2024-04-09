Каптырев Влас Герасимов
Место рождениядеревня Каптырево, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Каптырев Герасим Алексеев
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1837
Дочь: (Каптырева) Мариамна Власова
Мать ребёнка: (Буткова) Матрона Савельева
Смерть
Неизвестно