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Каптырев Влас Герасимов

Место рождения

деревня Каптырево, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Каптырев Герасим Алексеев

Мать: Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Буткова) Матрона Савельева

Рождение ребёнка
03.02.1837

Дочь: (Каптырева) Мариамна Власова

Мать ребёнка: (Буткова) Матрона Савельева

Смерть
Неизвестно

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