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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
1902
Сын: Лобанов Николай Макарович
Отец ребёнка: Лобанов Макар Фомич
Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, С/С Шонский, Д. Наволок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Зиновий Макарович
Отец ребёнка: Лобанов Макар Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лобанов Макар Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лобанов Макар Фомич