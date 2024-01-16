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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Лобанов Николай Макарович

Отец ребёнка: Лобанов Макар Фомич

Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, С/С Шонский, Д. Наволок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Зиновий Макарович

Отец ребёнка: Лобанов Макар Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Иван Макарович

Отец ребёнка: Лобанов Макар Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Михаил Макарович

Отец ребёнка: Лобанов Макар Фомич

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