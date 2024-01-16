Лобанов Макар Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Лобанов Николай Макарович
Мать ребёнка: ?
Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, С/С Шонский, Д. Наволок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Зиновий Макарович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно