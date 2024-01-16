Лобанов Макар Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Макар Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Лобанов Николай Макарович

Мать ребёнка: ?

Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, С/С Шонский, Д. Наволок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Зиновий Макарович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Иван Макарович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Михаил Макарович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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