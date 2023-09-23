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Владимир
Владимир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михаил
Мать
неизвестно Осиповна
Жена
Полина
Дети
дочь
дочь
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Михаил
Мать:
неизвестно Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
дочь
Мать ребёнка:
Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
дочь
Мать ребёнка:
Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Полина
Смерть
Неизвестно
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