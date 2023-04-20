Ненахов Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНенахов Иван Ильич

Ненахов Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1904

Дата смерти

21.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1904

Отец: Ненахов Илья Елизарович

Мать: Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
11.08.1925

Сын: Ненахов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ненахова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ненахова Холина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ненахова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
26.11.1934

Сын: Ненахов Василий Иванович

Мать ребёнка: Ненахова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
?.03.1938

Дочь: Ненахова Минатуллаева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ненахова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненахова Мария Николаевна

Смерть
21.07.1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close