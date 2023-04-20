Ненахов Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1904
Дата смерти21.07.1977
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1904
Отец: Ненахов Илья Елизарович
Мать: Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
11.08.1925
Мать ребёнка: Ненахова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ненахова Холина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ненахова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
26.11.1934
Мать ребёнка: Ненахова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
?.03.1938
Дочь: Ненахова Минатуллаева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ненахова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1977